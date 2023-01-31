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Фейгин: Путин прекратил эксплуатировать тему применения ядерного оружия

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Фейгин рассказал, почему Путин перестал грозить ядерным оружием
Фейгин рассказал, почему Путин перестал грозить ядерным оружием
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Россия опасается ответа, поэтому перестала говорить о применении ядерного оружия. Об этом сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист и блогер Марк Фейгин.

"Табу наложено на тему ядерной войны. Те, кто сейчас в России среди пропагандистов или таких дураков, как Медведев, заводят тему о мировой войне и ядерном оружии, – они являются вне конвенции, вне ряда. Потому что даже Путин прекратил эксплуатировать тему применения ядерного оружия", – сказал он.

По мнению Фейгина, решающей в теме ядерного оружия была позиция Китая. Из-за этого Путин и его окружение уяснили, что подобного развития событий не будет. Фейгин считает, что Россия опасается ракетного удара в ответ по своей территории и что достигнут некий консенсус по этому поводу, чтобы Россия отказалась от риторики о применении ядерного оружия.

"И они это выражают: "Вы что, хотите, чтобы нас всех убили?" Они же не про Россию – они про себя. "Мы вот тут в Москве – по нам шарахнут бомбой". Они о себе думают. Они ни о ком другом не думают. Если убить Воронеж – уничтожить, – они скажут: "А, Воронеж? Нормально, можно. Только не по нам", – сказал Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: ядерное оружие, ядерный удар
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