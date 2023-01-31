Фейгин: Путин прекратил эксплуатировать тему применения ядерного оружия

"Табу наложено на тему ядерной войны. Те, кто сейчас в России среди пропагандистов или таких дураков, как Медведев, заводят тему о мировой войне и ядерном оружии, – они являются вне конвенции, вне ряда. Потому что даже Путин прекратил эксплуатировать тему применения ядерного оружия", – сказал он.

По мнению Фейгина, решающей в теме ядерного оружия была позиция Китая. Из-за этого Путин и его окружение уяснили, что подобного развития событий не будет. Фейгин считает, что Россия опасается ракетного удара в ответ по своей территории и что достигнут некий консенсус по этому поводу, чтобы Россия отказалась от риторики о применении ядерного оружия.

"И они это выражают: "Вы что, хотите, чтобы нас всех убили?" Они же не про Россию – они про себя. "Мы вот тут в Москве – по нам шарахнут бомбой". Они о себе думают. Они ни о ком другом не думают. Если убить Воронеж – уничтожить, – они скажут: "А, Воронеж? Нормально, можно. Только не по нам", – сказал Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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