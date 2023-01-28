Рустамзаде: Не проходит недели, чтобы РФ не угрожала ракетным ударом по Баку и Казахстану

На вопрос, насколько вероятной он считает возможность применения Россией ядерного оружия, аналитик подчеркнул, что высшее военно-политическое руководство Российской Федерации получило сигнал от Запада: применить ядерное оружие им не дадут.
Однако, отметил он, в этой войне у Украины и Запада разные цели, так как в Украине в первую очередь говорят о выходе на границы 1991 года.
"У вас такой большой сосед с таким большим ядерным боезапасом... И западные партнеры не планируют конец победой Украины и выходом на границы 1991 года. Надо решать параллельно задачу, чтобы в России не начался хаос. А этот хаос может привести к тому, что какой-то группе террористов или какому-то непонятному генералу в руки попадет часть ядерного арсенала Российской Федерации", – отметил Рустамзаде.
Он подчеркнул, что уже сейчас дело касается не только Украины.
"У вас война – может, проскакивает мимо ваших ушей – не проходит недели, чтобы они не угрожали обычным ракетным ударом по нам в Баку. И не проходит недели, чтобы они не угрожали Казахстану... Уже весь мир осознает, что с Российской Федерацией в ее существующей парадигме мир сосуществовать не сможет", – сказал аналитик.
Он напомнил, что в истории бывали случаи, когда на страну, которая представляет угрозу для многих стран, после ее поражения устанавливали определенные ограничения, и предположил, что разоружить могут и Россию.
"Однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира", – сказал Рустамзаде.
На вопрос, понимает ли мир, что Россию нужно разоружить и забрать ядерное оружие, он ответил, что "мир это знает, мир это понимает, но тут нет единого мнения" и спрогнозировать дальнейшие процессы очень трудно.
Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны ряда стран. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.