Рустамзаде: Не проходит недели, чтобы РФ не угрожала ракетным ударом по Баку и Казахстану

Рустамзаде: Однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира Фото: Агил Рустамзаде / Facebook

На вопрос, насколько вероятной он считает возможность применения Россией ядерного оружия, аналитик подчеркнул, что высшее военно-политическое руководство Российской Федерации получило сигнал от Запада: применить ядерное оружие им не дадут.

Однако, отметил он, в этой войне у Украины и Запада разные цели, так как в Украине в первую очередь говорят о выходе на границы 1991 года.

"У вас такой большой сосед с таким большим ядерным боезапасом... И западные партнеры не планируют конец победой Украины и выходом на границы 1991 года. Надо решать параллельно задачу, чтобы в России не начался хаос. А этот хаос может привести к тому, что какой-то группе террористов или какому-то непонятному генералу в руки попадет часть ядерного арсенала Российской Федерации", – отметил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что уже сейчас дело касается не только Украины.

"У вас война – может, проскакивает мимо ваших ушей – не проходит недели, чтобы они не угрожали обычным ракетным ударом по нам в Баку. И не проходит недели, чтобы они не угрожали Казахстану... Уже весь мир осознает, что с Российской Федерацией в ее существующей парадигме мир сосуществовать не сможет", – сказал аналитик.

Он напомнил, что в истории бывали случаи, когда на страну, которая представляет угрозу для многих стран, после ее поражения устанавливали определенные ограничения, и предположил, что разоружить могут и Россию.

"Однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира", – сказал Рустамзаде.

На вопрос, понимает ли мир, что Россию нужно разоружить и забрать ядерное оружие, он ответил, что "мир это знает, мир это понимает, но тут нет единого мнения" и спрогнозировать дальнейшие процессы очень трудно.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО