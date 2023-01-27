Рустамзаде: Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира

"Знаете, это не только ваша война, а вот потеря Российской Федерацией опасности для цивилизованного мира – к этому могут прийти различными путями: переговорным процессом и, скажем, капитуляцией РФ. Но об этом говорить рано. И это не только плоскость военной аналитики. Поэтому это будет очень трудно спрогнозировать. Но однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира", – подчеркнул аналитик.

В то же время он отметил, что в мире нет единого мнения по поводу ядерного разоружения России.

"Если позиция англосаксов – что эта Российская Федерация должна быть разгромлена, проблема должна быть решена в корне, то европейская политическая элита – она думает, что пошалили – давайте переговорим, все утрясем. И я поэтому сказал, что это труднопрогнозируемые процессы – куда мы придем. Тут есть еще очень много его величества случая. Поэтому не думаю, что кто-то спрогнозирует эти процессы, продолжительность, вероятность. Это очень трудно", – резюмировал Рустамзаде.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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