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Рустамзаде: Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира

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Рустамзаде отметил, что в мире нет единого мнения по поводу ядерного разоружения России
Рустамзаде отметил, что в мире нет единого мнения по поводу ядерного разоружения России
Фото: depositphotos.com

Многие страны не хотят, чтобы Россия сохранилась в нынешнем виде, поскольку она несет миру ядерную угрозу. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

"Знаете, это не только ваша война, а вот потеря Российской Федерацией опасности для цивилизованного мира – к этому могут прийти различными путями: переговорным процессом и, скажем, капитуляцией РФ. Но об этом говорить рано. И это не только плоскость военной аналитики. Поэтому это будет очень трудно спрогнозировать. Но однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира", – подчеркнул аналитик.

В то же время он отметил, что в мире нет единого мнения по поводу ядерного разоружения России.

"Если позиция англосаксов – что эта Российская Федерация должна быть разгромлена, проблема должна быть решена в корне, то европейская политическая элита – она думает, что пошалили – давайте переговорим, все утрясем. И я поэтому сказал, что это труднопрогнозируемые процессы – куда мы придем. Тут есть еще очень много его величества случая. Поэтому не думаю, что кто-то спрогнозирует эти процессы, продолжительность, вероятность. Это очень трудно", – резюмировал Рустамзаде.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, переговоры, война России против Украины, капитуляция, Агиль Рустамзаде
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