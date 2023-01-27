Рустамзаде: Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира

"Знаете, это не только ваша война, а вот потеря Российской Федерацией опасности для цивилизованного мира – к этому могут прийти различными путями: переговорным процессом и, скажем, капитуляцией РФ. Но об этом говорить рано. И это не только плоскость военной аналитики. Поэтому это будет очень трудно спрогнозировать. Но однозначно Россию в ее нынешнем виде никто не захочет оставить. Это угроза для цивилизованного мира", – подчеркнул аналитик.
В то же время он отметил, что в мире нет единого мнения по поводу ядерного разоружения России.
"Если позиция англосаксов – что эта Российская Федерация должна быть разгромлена, проблема должна быть решена в корне, то европейская политическая элита – она думает, что пошалили – давайте переговорим, все утрясем. И я поэтому сказал, что это труднопрогнозируемые процессы – куда мы придем. Тут есть еще очень много его величества случая. Поэтому не думаю, что кто-то спрогнозирует эти процессы, продолжительность, вероятность. Это очень трудно", – резюмировал Рустамзаде.
Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.