Яценюк: Применение Россией тактического ядерного оружия против Украины не снято с повестки дня. Но уровень угрозы ниже, чем полгода тому

"Максимальный уровень угрозы, который существует – это вероятность использования Россией тактического ядерного оружия. Снято ли это с повестки дня? Это не снято с повестки дня, но уровень этих угроз на несколько порядков ниже, чем тот, который был полгода назад. Думаю, что здесь есть определенная роль китайцев, которые однозначно получили сигнал из Вашингтона о том, что вы либо по одну сторону преступлений России против мира в том случае, если Россия применит ядерное оружие, либо по другую сторону. Если вы по другую сторону, а у вас, товарищи китайцы, есть масса своих конфликтов и проблем, тогда вы остановите, пожалуйста, вашего товарища, с которым вы там часто встречаетесь, в части использования ядерного оружия", – сказал Яценюк.

Он отметил, что Украина ежедневно сталкивается с серьезными испытаниями.

"То есть полностью ли снята эта угроза? Нет, она не снята. Но уровень этой угрозы сейчас на порядок ниже, чем был. Поэтому что касается какого-то армагеддона – вы знаете, так Украина каждый день переживает армагеддон. Сказать, что мы к этому привыкли… человек, конечно, ко всему привыкает. А у нас просто выбора другого нет. Его просто не существует. Победа или смерть. Поэтому только победа", – подчеркнул экс-премьер.

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