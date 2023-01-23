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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Применение Россией тактического ядерного оружия против Украины не снято с повестки дня. Но уровень угрозы ниже, чем полгода тому

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Яценюк: Украина каждый день переживает армагеддон
Яценюк: Украина каждый день переживает армагеддон
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Вероятность применения Россией ядерного оружия сейчас стала существенно ниже, чем была полгода назад. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Максимальный уровень угрозы, который существует – это вероятность использования Россией тактического ядерного оружия. Снято ли это с повестки дня? Это не снято с повестки дня, но уровень этих угроз на несколько порядков ниже, чем тот, который был полгода назад. Думаю, что здесь есть определенная роль китайцев, которые однозначно получили сигнал из Вашингтона о том, что вы либо по одну сторону преступлений России против мира в том случае, если Россия применит ядерное оружие, либо по другую сторону. Если вы по другую сторону, а у вас, товарищи китайцы, есть масса своих конфликтов и проблем, тогда вы остановите, пожалуйста, вашего товарища, с которым вы там часто встречаетесь, в части использования ядерного оружия", – сказал Яценюк.

Он отметил, что Украина ежедневно сталкивается с серьезными испытаниями.

"То есть полностью ли снята эта угроза? Нет, она не снята. Но уровень этой угрозы сейчас на порядок ниже, чем был. Поэтому что касается какого-то армагеддона – вы знаете, так Украина каждый день переживает армагеддон. Сказать, что мы к этому привыкли… человек, конечно, ко всему привыкает. А у нас просто выбора другого нет. Его просто не существует. Победа или смерть. Поэтому только победа", – подчеркнул экс-премьер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, ядерное оружие, война России против Украины
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