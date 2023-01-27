Рустамзаде: Хаос в РФ может привести к тому, что какой-то группе террористов или непонятному генералу попадет в руки часть ядерного арсенала

"Давайте рассмотрим пошире вероятность применения ядерного оружия Российской Федерацией. То, что высшее военно-политическое руководство РФ получило сигнал, что им не дадут применить ядерное оружие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сюда можно много чего придумать, но цель одна: человек кнопку не сможет нажать, или люди не смогут отдать команду, или команда не сможет куда-то добраться, чтобы осуществлять свои функции. Их предупредили – они услышали", – отметил аналитик.
По его словам, необходимо также готовиться к тому, что будет после поражения российских оккупантов в Украине.
"Никто не смотрит дальше выхода Украины на границы 1991 года. А зря. У вас такой большой сосед с таким большим ядерным боезапасом... И все, что планируют западные партнеры, – они не планируют конец победой Украины и выходом на границы 1991 года. Надо решать параллельно задачу, чтобы в России не начался хаос. А этот хаос может привести к тому, что какой-то группе террористов или какому-то непонятному генералу в руки попадет часть ядерного арсенала Российской Федерации... Западные партнеры оценивают всю глубину, весь пласт проблем, а не только сроки наступления украинской армии. Об этом надо тоже подумать. Вот если все развалится и в России наступит хаос неуправляемый, тогда и по Украине может прилететь, не дай бог", – подчеркнул Рустамзаде.
Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.