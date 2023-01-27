Рустамзаде: Хаос в РФ может привести к тому, что какой-то группе террористов или непонятному генералу попадет в руки часть ядерного арсенала

"Давайте рассмотрим пошире вероятность применения ядерного оружия Российской Федерацией. То, что высшее военно-политическое руководство РФ получило сигнал, что им не дадут применить ядерное оружие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сюда можно много чего придумать, но цель одна: человек кнопку не сможет нажать, или люди не смогут отдать команду, или команда не сможет куда-то добраться, чтобы осуществлять свои функции. Их предупредили – они услышали", – отметил аналитик.

По его словам, необходимо также готовиться к тому, что будет после поражения российских оккупантов в Украине.

"Никто не смотрит дальше выхода Украины на границы 1991 года. А зря. У вас такой большой сосед с таким большим ядерным боезапасом... И все, что планируют западные партнеры, – они не планируют конец победой Украины и выходом на границы 1991 года. Надо решать параллельно задачу, чтобы в России не начался хаос. А этот хаос может привести к тому, что какой-то группе террористов или какому-то непонятному генералу в руки попадет часть ядерного арсенала Российской Федерации... Западные партнеры оценивают всю глубину, весь пласт проблем, а не только сроки наступления украинской армии. Об этом надо тоже подумать. Вот если все развалится и в России наступит хаос неуправляемый, тогда и по Украине может прилететь, не дай бог", – подчеркнул Рустамзаде.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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