В России забеспокоились из-за "юрты несокрушимости" в Буче. В МИД Казахстана назвали ее частной инициативой, которой они гордятся

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что она "обратила внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения [о "юрте несокрушимости"]".

"Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку в этих спекуляциях", – добавила она.

На следующий день после публикации сообщения Захаровой представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал появление "юрты несокрушимости" в Буче.

"Никакой проблемы в установке юрты мы не видим – ну установили, и дальше что? Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается, легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать это мы не можем", – цитирует его КазТАГ.

При этом Смадияров подчеркнул, что посольство Казахстана в этом процессе не участвовало.

"Вы же знаете, ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. Поэтому в этом никакой проблемы не видим – юрта как юрта. Мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", – сказал он.