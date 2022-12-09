Оппозиционера Яшина в РФ посадили на восемь с половиной лет за стрим о зверствах россиян в Буче

Яшин был задержан 27 июня в Москве во время прогулки в парке, после задержания его отправили в СИЗО. Уголовное дело против оппозиционера было возбуждено 12 июля. Сторона обвинения требовала приговорить Яшина к девяти годам колонии.
Поводом для уголовного дела стал стрим Яшина в соцсетях, где он рассказывал об убийствах, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области, озвучив при этом позиции обеих сторон. Однако, по мнению российских следователей, политику "было известно", что использованные им фотографии и видеоматериалы из Бучи, являются "провокацией" и были будто бы "сфабрикованы", поэтому Яшин якобы умышленно распространял "фейки".
Комментируя срок заключения, Яшин в Telegram заявил, что авторы приговора "слишком оптимистично" оценивают перспективы президента РФ Владимира Путина.
"Нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение "врага народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Перемены не за горами", – подытожил оппозиционер.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.