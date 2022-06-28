В Москве задержан оппозиционер Яшин – адвокат

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", – написала она поздно вечером.
Позже факт задержания подтвердил адвокат Яшина Вадим Прохоров, он сообщил в Facebook, что политик находится в отделении полиции. По информации юриста, Яшину вменяется статья административного кодекса о неповиновении сотруднику полиции. 28 июня дело рассмотрит Хамовнический суд Москвы, проинформировал Прохоров.
Яшин – один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину, отмечает ВВС.
Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.
В России преследование оппозиции властями носит системный характер. 27 февраля 2015 года в Москве был убит друг Яшина, оппозиционный политик Борис Немцов.
Яшин – депутат московского муниципального округа Красносельский, который он некоторое время возглавлял. Летом 2019 года во время выборов в Мосгордуму его арестовывали на 10 суток пять раз подряд.
В июне 2021 года Яшин сообщал в Twitter, что Мосгоризбирком не допустил его к выборам в Мосгордуму из-за его поддержки оппозиционера Алексея Навального, а также признал самого Яшина "экстремистом".