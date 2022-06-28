В Москве задержан оппозиционер Яшин – адвокат

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", – написала она поздно вечером.

Позже факт задержания подтвердил адвокат Яшина Вадим Прохоров, он сообщил в Facebook, что политик находится в отделении полиции. По информации юриста, Яшину вменяется статья административного кодекса о неповиновении сотруднику полиции. 28 июня дело рассмотрит Хамовнический суд Москвы, проинформировал Прохоров.

Яшин – один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину, отмечает ВВС.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.