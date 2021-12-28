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Российский оппозиционер Яшин "на всякий случай" сообщил, что не употребляет наркотики и в стабильном эмоциональном состоянии

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Яшин отметил, что у него не было и нет суицидальных наклонностей
Яшин отметил, что у него не было и нет суицидальных наклонностей
Фото: Илья Яшин / Facebook

Российский оппозиционный политик Илья Яшин 28 декабря заявил в Facebook, что не имеет суицидальных наклонностей и ни при каких обстоятельствах не покончит жизнь самоубийством.

"Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде. Мне не прописаны никакие медицинские препараты. Я давно уже не принимал ничего серьезнее аспирина. Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами. Нахожусь в стабильном эмоциональном состоянии. У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено", – написал он.

По словам оппозиционера, ничего с ним не случилось и сообщает он об этом "на всякий случай".

https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/4740708602649414

Контекст:

В России преследование оппозиции властями носит системный характер. 27 февраля 2015 года в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, сотрудники ФСБ отравили в 2019 году российского писателя Дмитрия Быкова

Оппозиционер Алексей Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок".  Сам Навальный считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина

В феврале 2021 года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы

Яшин является депутатом московского муниципального округа Красносельский, он его глава. Летом 2019 года во время выборов в Мосгордуму его арестовывали на 10 суток пять раз подряд

В июне 2021 года Яшин сообщал в Twitter, что Мосгоризбирком не допустил его к выборам в Мосгордуму из-за его поддержки оппозиционера Алексея Навального, а также признал самого Яшина "экстремистом".

Теги: Россия, оппозиция, Илья Яшин
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