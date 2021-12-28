Российский оппозиционер Яшин "на всякий случай" сообщил, что не употребляет наркотики и в стабильном эмоциональном состоянии

"Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде. Мне не прописаны никакие медицинские препараты. Я давно уже не принимал ничего серьезнее аспирина. Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами. Нахожусь в стабильном эмоциональном состоянии. У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено", – написал он.
По словам оппозиционера, ничего с ним не случилось и сообщает он об этом "на всякий случай".
В России преследование оппозиции властями носит системный характер. 27 февраля 2015 года в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов.
Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, сотрудники ФСБ отравили в 2019 году российского писателя Дмитрия Быкова.
Оппозиционер Алексей Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Сам Навальный считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
В феврале 2021 года журналисты Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ из группы отравителей Навального могут быть причастны к еще одному отравлению – оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
Яшин является депутатом московского муниципального округа Красносельский, он его глава. Летом 2019 года во время выборов в Мосгордуму его арестовывали на 10 суток пять раз подряд.
В июне 2021 года Яшин сообщал в Twitter, что Мосгоризбирком не допустил его к выборам в Мосгордуму из-за его поддержки оппозиционера Алексея Навального, а также признал самого Яшина "экстремистом".