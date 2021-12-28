Российский оппозиционер Яшин "на всякий случай" сообщил, что не употребляет наркотики и в стабильном эмоциональном состоянии

Яшин отметил, что у него не было и нет суицидальных наклонностей Фото: Илья Яшин / Facebook

"Я не употребляю наркотики и алкоголь. Вообще. Ни в каком виде. Мне не прописаны никакие медицинские препараты. Я давно уже не принимал ничего серьезнее аспирина. Я не страдаю депрессией и какими-либо психическими расстройствами. Нахожусь в стабильном эмоциональном состоянии. У меня нет и никогда не было суицидальных наклонностей. Что бы ни случилось, я ни при каких обстоятельствах не наложу на себя руки. Это абсолютно исключено", – написал он.

По словам оппозиционера, ничего с ним не случилось и сообщает он об этом "на всякий случай".