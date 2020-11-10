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Российский оппозиционер Яшин заявил, что выиграл у Пригожина в суде 100 тыс. руб.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин выиграл суд по иску о клевете у российского интернет-издания "РИА ФАН", которое принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Оппозиционер: Мы вполне можем давать сдачи, причем даже в российских судах
Оппозиционер: Мы вполне можем давать сдачи, причем даже в российских судах
Фото: Alexandra Astakhova / Facebook

Российский оппозиционер и глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что выиграл суд у бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают приближенным к президенту РФ Владимиру Путину.

"Я выиграл суд у Пригожина в Петербурге. Будете смеяться, но теперь повар Путина должен мне денег. Год назад в одном из его СМИ меня назвали коррумпированным чиновником. Речь шла про районный праздник, организованный нашим муниципалитетом. Пригожинцы рассказали, что я организовал махинацию и украл бюджетные деньги. В оппозиции принято такое игнорировать, потому что разбирательство с подобными СМИ – это все равно, что драка со скунсом. Неприятно и воняет. Но я все-таки решил пойти в суд", – написал Яшин на своей странице в Facebook.

Оппозиционер пояснил, что материал написало о нем агентство "РИА ФАН".

Он рассказал, что в суде представил документы, которые подтвердили, что праздник был организован по закону. Были подготовлены лингвистическая экспертиза и отчет о потраченных средствах.

"Суд признал недостоверной информацию о том, что я присвоил деньги. На сайте должна быть удалена статья, а вместо нее – появиться опровержение. В качестве компенсации ответчик обязан выплатить мне 100 тыс. руб. Очень хорошо. Вы знаете, что Пригожин сам любит подавать многомиллионные иски против оппозиционных политиков. Но как видите, мы вполне можем давать сдачи, причем даже в российских судах", – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/yashin.ilya/videos/3514547081932245/

Пригожина, ряд его сотрудников и аффилированные с ним фирмы в США подозревают во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году и в посягательстве на суверенитет Украины. 

Пресса считает, что Пригожин, которого называют "поваром Путина" из-за знакомства с президентом РФ, финансирует частные военные компании. По разным данным, российские наемники присутствуют или присутствовали в Венесуэле, Судане, Сирии, Украине и других точках мира.

Кроме того, Пригожина связывают с российской "фабрикой троллей".

Бизнесмен отвергал эти утверждения.

Теги: Россия, интернет, оппозиция, Илья Яшин, клевета, Евгений Пригожин, суд
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