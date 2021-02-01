Российского оппозиционера Яшина арестовали на 10 суток

Политика задержали 31 января вместе с директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым. Их машину остановили сотрудники ГИБДД, чтобы осмотреть. В задержании участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму и ОМОН. Им обоим вменили неповиновение полицейскому за то, что они отказывались выйти из машины. Политики утверждают, что вышли по первому требованию.

В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала нас с @brewerov в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать pic.twitter.com/TkPecDJRO9 — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 31, 2021

Также Яшина оштрафовали на 20 тыс. руб. (около 7,5 тыс. грн) за участие в несанкционированном митинге. Согласно материалам дела, он вел за собой колонну из 500 человек и скандировал "Свободу Навальному!". По словам Яшина, в качестве доказательств обвинение использовало фото и видео, на которых его нет.

Политик отметил, что сначала ему вменили статью об участии в акции, которая не предполагает ареста, только штраф. "Когда это выяснилось, начальство забегало. Добродушный майор, оформлявший мой протокол, честно признался: "Извини уж, команда закрывать тебя, вот сейчас что-то придумывают…" – написал он.

Пивоварову по тем же статьям назначили 29 суток ареста.