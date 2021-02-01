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Российского оппозиционера Яшина арестовали на 10 суток

Российский оппозиционный политик Илья Яшин получил административный арест на основании фото и видео, на которых, по его словам, его нет.

Машину Яшина остановили сотрудники ГИБДД, ОМОН и "Центра Э"
Машину Яшина остановили сотрудники ГИБДД, ОМОН и "Центра Э"
Фото: Илья Яшин / Twitter

Измайловский районный суд арестовал на 10 суток российского оппозиционера, главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина по делу о неповиновении сотруднику полиции. Об этом он сообщил в Facebook.

Политика задержали 31 января вместе с директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым. Их машину остановили сотрудники ГИБДД, чтобы осмотреть. В задержании участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму и ОМОН. Им обоим вменили неповиновение полицейскому за то, что они отказывались выйти из машины. Политики утверждают, что вышли по первому требованию.

Также Яшина оштрафовали на 20 тыс. руб. (около 7,5 тыс. грн) за участие в несанкционированном митинге. Согласно материалам дела, он вел за собой колонну из 500 человек и скандировал "Свободу Навальному!". По словам Яшина, в качестве доказательств обвинение использовало фото и видео, на которых его нет.

Политик отметил, что сначала ему вменили статью об участии в акции, которая не предполагает ареста, только штраф. "Когда это выяснилось, начальство забегало. Добродушный майор, оформлявший мой протокол, честно признался: "Извини уж, команда закрывать тебя, вот сейчас что-то придумывают…" – написал он. 

Пивоварову по тем же статьям назначили 29 суток ареста.

https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/3732141973506087

Летом 2019 года, во время выборов в Москгордуму, Яшина арестовывали на 10 суток пять раз подряд.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального ЮлияВечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, арест, Илья Яшин, митинг, ОМОН, Центр Э, задержание, акции протеста
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