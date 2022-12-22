СБУ сообщила о подозрении священнику, отрицавшему преступления оккупантов в Буче

Священник подозревается в том, что он публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления русских захватчиков против украинцев.

В своих выступлениях перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей россиянами в Буче, говорится в сообщении.

"Кроме этого, настоятель призывал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его, потому что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона", – сообщают в СБУ.

Ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, говорится в сообщении.