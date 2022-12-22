СБУ сообщила о подозрении священнику, отрицавшему преступления оккупантов в Буче

Священник подозревается в том, что он публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления русских захватчиков против украинцев.
В своих выступлениях перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей россиянами в Буче, говорится в сообщении.
"Кроме этого, настоятель призывал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его, потому что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона", – сообщают в СБУ.
Ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, говорится в сообщении.
В Украине за время полномасштабного вторжения неоднократно открывали дела против священнослужителей за распространение российской пропаганды и отрицание преступлений России, однако в основном это были представители Украинской православной церкви Московского патриархата.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки- Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.