Настоятеля монастыря УПЦ МП в Закарпатской области депортируют как нелегального мигранта – миграционная служба

"Незаконного мигранта обнаружили на Тячевщине... Им оказался гражданин России, настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. Священнослужитель проживал в поселке Дубовое незаконно, поскольку срок действия вида на жительство закончился", – говорится в сообщении.

За нарушение миграционного законодательства священника привлекли к административной ответственности, наложили штраф в 1700 грн.

"А также принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения", – добавили в службе.

В комментариях к сообщению местные жители утверждают, что священник прожил в Украине около 10 лет.

"Знаю настоятеля как честного и скромного человека, который не так, как другие – катаются на крутых машинах и живут на виллах, – и который за все годы, находясь здесь, ни разу в проповеди не сказал что-либо против Украины, а наоборот, молится каждую службу за мир в Украине и силы воинам, которые защищают наше государство", – написала пользовательница Наталья Декет.