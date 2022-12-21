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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Настоятеля монастыря УПЦ МП в Закарпатской области депортируют как нелегального мигранта – миграционная служба

У священнослужителя истек срок действия вида на жительство
У священнослужителя истек срок действия вида на жительство
Фото: Міграційна служба Закарпатської області / Facebook

В Закарпатье миграционная служба и СБУ обнаружили священнослужителя с российским паспортом, который жил там с просроченным видом на жительство. Об этом сообщили 20 декабря в управлении Государственной миграционной службы в Зкарпатской области.

"Незаконного мигранта обнаружили на Тячевщине... Им оказался гражданин России, настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. Священнослужитель проживал в поселке Дубовое незаконно, поскольку срок действия вида на жительство закончился", – говорится в сообщении.

За нарушение миграционного законодательства священника привлекли к административной ответственности, наложили штраф в 1700 грн.

"А также принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения", – добавили в службе.

https://www.facebook.com/gudmszk/posts/pfbid0286uB8Kr1U3r5cLVoxFYL8aq2FccEPcKw8TJ4Rm36hG75J5zSTdSrPt4TbLd1FHpwl

В комментариях к сообщению местные жители утверждают, что священник прожил в Украине около 10 лет.

"Знаю настоятеля как честного и скромного человека, который не так, как другие – катаются на крутых машинах и живут на виллах, – и который за все годы, находясь здесь, ни разу в проповеди не сказал что-либо против Украины, а наоборот, молится каждую службу за мир в Украине и силы воинам, которые защищают наше государство", – написала пользовательница Наталья Декет. 

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в нескольких областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Теги: СБУ, Закарпатье, религия, УПЦ МП, паспорт, гражданство, штраф, Государственная миграционная служба, мигранты, священник
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