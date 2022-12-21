Настоятеля монастыря УПЦ МП в Закарпатской области депортируют как нелегального мигранта – миграционная служба

"Незаконного мигранта обнаружили на Тячевщине... Им оказался гражданин России, настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря. Священнослужитель проживал в поселке Дубовое незаконно, поскольку срок действия вида на жительство закончился", – говорится в сообщении.
За нарушение миграционного законодательства священника привлекли к административной ответственности, наложили штраф в 1700 грн.
"А также принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения", – добавили в службе.
В комментариях к сообщению местные жители утверждают, что священник прожил в Украине около 10 лет.
"Знаю настоятеля как честного и скромного человека, который не так, как другие – катаются на крутых машинах и живут на виллах, – и который за все годы, находясь здесь, ни разу в проповеди не сказал что-либо против Украины, а наоборот, молится каждую службу за мир в Украине и силы воинам, которые защищают наше государство", – написала пользовательница Наталья Декет.
УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в нескольких областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.