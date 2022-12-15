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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россиянка, чей муж погиб в результате ракетного удара по Киеву, отказалась от гражданства РФ

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Россиянка, овдовевшая из-за агрессии РФ, сменит гражданство
Россиянка, овдовевшая из-за агрессии РФ, сменит гражданство
Фото: pixabay.com

Россиянка, муж которой погиб в Киеве в результате ракетной атаки в июне, ждет получения паспорта Украины. Об этом рассказал УНН советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 15 декабря.

"Гражданка РФ, чей муж погиб летом в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева, отказалась от российского гражданства и ожидает получения украинского паспорта", – сообщил Геращенко.

Муж женщины погиб в результате российской ракетной атаки 26 июня.

Контекст:

26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично были разрушены.

В Офисе генпрокурора проинформировали, что погиб один человек, четверо пострадали. Кличко информировал о четверых пострадавших. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.

Теги: Россия, гражданство, Антон Геращенко, российская агрессия, война России против Украины
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