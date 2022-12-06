Украинского экс-нардепа Онищенко лишили гражданства Северной Македонии. Гражданином этой страны он был полгода

"Правительство Республики Северная Македония на сегодняшнем заседании приняло решение отменить решение о приеме Александра Онищенко в гражданство Республики Северная Македония. Решение правительство приняло после рассмотрения уведомления МВД, в котором сообщается о возможности аннулирования уже предоставленного гражданства", – говорится в сообщении.

Гражданином Северной Македонии Онищенко был чуть более полугода. Решение о предоставлении гражданства этой страны ее правительство приняло на заседании 31 мая после ходатайства самого экс-нардепа.

Причину аннулирования в правительстве Северной Македонии не указали.

Сайт журналистов-расследователей Balkan Insight писал в ноябре, что попавший в санкционный список США Онищенко получил гражданство Северной Македонии, уже имея российское гражданство (с 2021 года), "с учетом положительного заключения Агентства по делам молодежи и спорта" (Онищенко занимается конным спортом).