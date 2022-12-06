Украинского экс-нардепа Онищенко лишили гражданства Северной Македонии. Гражданином этой страны он был полгода

"Правительство Республики Северная Македония на сегодняшнем заседании приняло решение отменить решение о приеме Александра Онищенко в гражданство Республики Северная Македония. Решение правительство приняло после рассмотрения уведомления МВД, в котором сообщается о возможности аннулирования уже предоставленного гражданства", – говорится в сообщении.
Гражданином Северной Македонии Онищенко был чуть более полугода. Решение о предоставлении гражданства этой страны ее правительство приняло на заседании 31 мая после ходатайства самого экс-нардепа.
Причину аннулирования в правительстве Северной Македонии не указали.
Сайт журналистов-расследователей Balkan Insight писал в ноябре, что попавший в санкционный список США Онищенко получил гражданство Северной Македонии, уже имея российское гражданство (с 2021 года), "с учетом положительного заключения Агентства по делам молодежи и спорта" (Онищенко занимается конным спортом).
В июле 2016 года Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генпрокурора) сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.
Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.
30 сентября Онищенко объявлял о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября на тот момент глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.
В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требовала его экстрадиции.
27 мая 2020 года Онищенко выпустили из следственного изолятора, так как суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции. В суде подозревали украинскую сторону в несоблюдении стандартов международного права в содержании бывшего внефракционного нардепа.
В САП заявляли, что отказ немецкого суда в экстрадиции не повлияет на рассмотрение дела Онищенко.
17 октября 2021 года Онищенко сообщил, что получил российское гражданство.