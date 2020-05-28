В САП заявили, что отказ немецкого суда в экстрадиции Онищенко в Украину не повлияет на рассмотрение его дела

В рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко обработано 25 томов материалов, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

В САП отметили, что Онищенко может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Решение немецкого суда об отказе Украине в экстрадиции бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко не повлияет на рассмотрение его дела. Об этом 28 мая в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

В САП подчеркнули, что обжалование решения суда в Германии не предусмотрено, однако оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Также отмечается, что на данный момент в рамках расследования уголовного производства в отношении экс-нардепа и его сообщницы проводится исследование письменных доказательств стороны обвинения. При этом уже обработано 25 томов материалов уголовного производства.

"Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", – добавили в САП.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. С тех пор Украина требовала его экстрадиции.

27 мая суд немецкого города Ольденбург сообщил об отказе Украине в экстрадиции Онищенко и постановил освободить его из-под стражи.

Как сообщает интернет-издание "Страна", Онищенко подтвердил, что находится на свободе.

"Суд установил отменить арест и освободить из-под стражи. Это первое. А второе – отказать в экстрадиции. Чувствую себя хорошо. Всем привет и наилучшие пожелания", – сказал он.