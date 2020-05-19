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В "газовом деле" Онищенко исследовали 10 томов доказательств

Судьи Высшего антикоррупционного суда на заседании приобщили к материалам дела и исследовали восемь томов письменных доказательств, предоставленных государственным обвинителем, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Следующее заседание по делу Онищенко запланировано на 19 мая
Следующее заседание по делу Онищенко запланировано на 19 мая
Фото: Александр Онищенко / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) исследовал 10 томов доказательств по "газовому делу", в котором фигурирует бывший внефракционный нардеп и бизнесмен Александр Онищенко и его финансовый директор Елена Павленко. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook.

"На заседании приобщили [к материалам дела] и исследовали восемь томов письменных доказательств, предоставленных государственным обвинителем. Всего по делу уже исследовано 10 томов материалов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следующее рассмотрение по делу запланировано на 19 мая.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2342692505833919

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требует его экстрадиции.

5 мая 2020 года ВАКС поручил назначить бесплатных адвокатов Онищенко, так как предыдущее подготовительное заседание перенесли в связи с неявкой трех его защитников.

Теги: Украина, депутаты, обвинения, САП, ВАКС
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