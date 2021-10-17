Беглый фигурант "газового дела" в Украине экс-нардеп Онищенко сообщил СМИ о получении гражданства России

По словам политика и бизнесмена, от украинского гражданства он намерен отказаться.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают", – объяснил Онищенко.

Он утверждает, что в Украине "бардак", а конный спорт "загубили".

Экс-нардеп рассказал, что на его бывшей недвижимости в Германии, которую он продал российским инвесторам в 2019 году, сейчас сборная РФ тренируется.

"Я тут с октября стал директором и тренером. У меня вид на жительство в Германии, и здесь я все суды выиграл", – заявил Онищенко.

На его странице в Facebook указано, что он живет в Ольденбурге на северо-западе Германии.