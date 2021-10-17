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ПОЛИТИКА

Беглый фигурант "газового дела" в Украине экс-нардеп Онищенко сообщил СМИ о получении гражданства России

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Онищенко утверждает, что живет в Германии
Онищенко утверждает, что живет в Германии
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко, который фигурирует в "газовом деле" и находится за границей, сообщил 17 октября изданию "Страна", что принял российское гражданство.

По словам политика и бизнесмена, от украинского гражданства он намерен отказаться.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают", – объяснил Онищенко.

Он утверждает, что в Украине "бардак", а конный спорт "загубили".

Экс-нардеп рассказал, что на его бывшей недвижимости в Германии, которую он продал российским инвесторам в 2019 году, сейчас сборная РФ тренируется.

"Я тут с октября стал директором и тренером. У меня вид на жительство в Германии, и здесь я все суды выиграл", – заявил Онищенко.

На его странице в Facebook указано, что он живет в Ольденбурге на северо-западе Германии.

Контекст:

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требовала его экстрадиции.

27 мая 2020 года Онищенко выпустили из следственного изолятора, так как суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции. В суде подозревали украинскую сторону в несоблюдении стандартов международного права в содержании бывшего внефракционного нардепа.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявляли, что отказ немецкого суда в экстрадиции не повлияет на рассмотрение дела Онищенко.

Теги: Россия, Германия, спорт, гражданство, следствие, суды, Александр Онищенко, тренер, конный спорт, суд
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