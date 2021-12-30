ВАКС арестовал конюшню, манеж и казино экс-нардепа Онищенко в Германии

Определение суда от 23 декабря опубликовано в Едином реестре судебных решений, в нем фамилия нардепа не называется. О том, что речь идет об Онищенко, сообщило Общественное.

В документе сказано, что арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании Онищенко Ostexpert Limited.

Арестованы также 16 земельных участков, конюшня, манеж, офис скотовода, прачечная, казино, офисные помещения. Арестованное имущество находится в коммуне Херцлаке в земле Нижняя Саксония. По мнению прокурора, оно было получено в результате совершения уголовных правонарушений.