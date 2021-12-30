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ПОЛИТИКА

ВАКС арестовал конюшню, манеж и казино экс-нардепа Онищенко в Германии

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17 октября Онищенко сообщил, что получил российское гражданство
17 октября Онищенко сообщил, что получил российское гражданство
Фото: Александр Онищенко / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на конюшню бывшего народного депутата Александра Онищенко, который фигурирует в "газовом деле" и находится за границей.

Определение суда от 23 декабря опубликовано в Едином реестре судебных решений,  в нем фамилия нардепа не называется. О том, что речь идет об Онищенко, сообщило Общественное.

В документе сказано, что арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании Онищенко Ostexpert Limited.

Арестованы также 16 земельных участков, конюшня, манеж, офис скотовода, прачечная, казино,  офисные помещения. Арестованное имущество находится в коммуне Херцлаке в земле Нижняя Саксония. По мнению прокурора, оно было получено в результате совершения уголовных правонарушений.

Контекст:

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требовала его экстрадиции.

27 мая 2020 года Онищенко выпустили из следственного изолятора, так как суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции. В суде подозревали украинскую сторону в несоблюдении стандартов международного права в содержании бывшего внефракционного нардепа.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявляли, что отказ немецкого суда в экстрадиции не повлияет на рассмотрение дела Онищенко.

17 октября 2021 года Онищенко сообщил, что получил российское гражданство.

Теги: Германия, Украина, следствие, Александр Онищенко, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, нардеп
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