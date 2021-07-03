Онищенко сообщил о смерти матери. Она фигурировала в "газовом деле"

По данным СМИ, Онищенко не приедет в Украину на похороны матери Фото: Александр Онищенко / Facebook

"Я потерял самого близкого мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа ее покоится с миром", – написал Онищенко.

Кадырова вернулась в Украину в 2019 году. Онищенко говорил тогда, что его 74-летняя мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

По данным "Страны", похороны состоятся 4 июля, Онищенко не приедет попрощаться с матерью.