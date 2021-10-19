"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе, господи, за все", – подписал снимок 52-летний Онищенко.

Отвечая на комментарии пользователей сети, он сообщил, что у него родилась дочь. Кто является матерью ребенка, бизнесмен пока что не уточнил. Онищенко также не написал, как назвали дочь.

Контекст:

Новорожденная дочь стала четвертым ребенком для Онищенко. Впервые он стал отцом в 1994 году – у него родилась дочь Диана. Имя ее матери бизнесмен не афиширует. В браке с украинской моделью Ксенией Кузьменко у Онищенко родился сын Александр (2002). Матерью его третьего ребенка, сына Романа (2017) является украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требовала его экстрадиции.

27 мая 2020 года Онищенко выпустили из следственного изолятора, так как суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции. В суде подозревали украинскую сторону в несоблюдении стандартов международного права в содержании бывшего внефракционного нардепа.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявляли, что отказ немецкого суда в экстрадиции не повлияет на рассмотрение дела Онищенко.

17 октября стало известно, что Онищенко принял российское гражданство.