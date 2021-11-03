  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном

В 2017 году Ризатдинова родила от Онищенко сына Фото: anna_rizatdinova / Instagram

"Тебе не приходится ежемесячно выбивать эту сумму, напоминать об этом?" – уточнила у спортсменки журналистка Татьяна Гончарова.

"Напоминаю, естественно. Все-таки это моя ответственность, как мамы. Я в этом плане не вижу ничего плохого", – заявила Ризатдинова.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube