  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном

"Тебе не приходится ежемесячно выбивать эту сумму, напоминать об этом?" – уточнила у спортсменки журналистка Татьяна Гончарова.
"Напоминаю, естественно. Все-таки это моя ответственность, как мамы. Я в этом плане не вижу ничего плохого", – заявила Ризатдинова.
Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
19 октября Онищенко заявил, что в четвертый раз стал отцом – у 52-летнего политика родилась дочь. Имя матери ребенка он не сообщил.