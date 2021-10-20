"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой

Спортсменка позирует в кадре, стоя на носочках с широко расставленными ногами, согнутыми в коленях.
В комментарии к фото Ризатдинова написала о том, что на пути к спортивным целям нет места дружбе.
"Это не значит, что у меня никогда не было приятельских отношений с другими гимнастками – в коллективе без этого невозможно. Но в спорте каждый борется за свое место под солнцем. Сейчас я понимаю, что все делала правильно. В Киев я приехала с большой целью – завоевать олимпийскую медаль. Этого я добилась. А с девчонками из команды мы до сих пор находимся в хороших отношениях", – написала она.
"Сексуальная грация", – оценили фото Ризатдиновой фолловеры.
"Эффектно", – написали поклонники спортсменки.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге "Мой роман со спортом". Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.