"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой

Спортсменка позирует в кадре, стоя на носочках с широко расставленными ногами, согнутыми в коленях.

В комментарии к фото Ризатдинова написала о том, что на пути к спортивным целям нет места дружбе.



"Это не значит, что у меня никогда не было приятельских отношений с другими гимнастками – в коллективе без этого невозможно. Но в спорте каждый борется за свое место под солнцем. Сейчас я понимаю, что все делала правильно. В Киев я приехала с большой целью – завоевать олимпийскую медаль. Этого я добилась. А с девчонками из команды мы до сих пор находимся в хороших отношениях", – написала она.

"Сексуальная грация", – оценили фото Ризатдиновой фолловеры.

"Эффектно", – написали поклонники спортсменки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)