"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей

"Счастливые бабушка с дедушкой", – подписала снимок спортсменка. Ризатдинова редко делится в сети фотографиями своих родителей.

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге "Мой роман со спортом".

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.