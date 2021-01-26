  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь

По словам украинской гимнастки Анны Ризатдиновой, в отношениях с мужчиной ей недостаточно одной лишь страсти.

Ризатдинова: Лучше в ущерб здоровью, но подождать и найти того самого Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова в эфире шоу "Без грима с Анной Буткевич", которое 24 января опубликовано на YouTube-канале проекта, рассказала, как относится к сексу на одну ночь.

"Вот это понятие "для здоровья" – вообще не мое. Лучше в ущерб здоровью, но подождать и найти того самого. Мне мало вспышки, химии, страсти. Мне нужна безумная любовь, только тогда я могу сойтись с человеком. Без этого – вообще нет", – заявила спортсменка.

ВИДЕО

Видео: Без Грима с Анной Буткевич / YouTube

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.