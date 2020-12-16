Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова прокомментировала отношения с украинским футболистом Сергеем Мельником, с которым ей во время участия в проекте "Танцы со звездами" приписывали роман.

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова в эфире передачи "33 за 3" , которая вышла 15 декабря на канале ICTV, заявила, что мечтает о том, чтобы в 2021 году у нее появилась семья.

Отвечая на вопрос, выйдет ли она замуж за экс-участника "Танцев со звездами" футболиста Сергеем Мельника, с которым ей во время шоу приписывали роман, спортсменка призналась, что такого предложения от него не получала.

"Еще предложения не было", – сообщила она.

Ризатдинова подчеркнула, что настоящим мужчиной считает того, кто будет ее любить.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

В ноябре 2020 года во время совместного выступления с Мельником на паркете шоу "Танцы со звездами" пара публично заявила, что состоит в отношениях.

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы. Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.