Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
Новости

Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником

В ноябре 2020 года, украинская гимнастка Анна Ризтдинова и футболист Сергей Мельник, выступая на паркете шоу "Танцев со звездами" на "1+1", заявили, что состоят в романтических отношениях.

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Ризатдинова и Мельник вместе выступили в одном из эфиров седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Ризатдинова и Мельник вместе выступили в одном из эфиров седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Фото: Танці з зірками / Facebook

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова 7 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что с украинским футболистом и экс-участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Сергеем Мельником ее связывают дружеские отношения.

Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram
Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram

В ноябре 2020 года во время совместного выступления на паркете шоу "Танцы со звездами" пара публично заявила, что состоит в отношениях. В декабре спортсменка, отвечая на вопрос, выйдет ли замуж за Мельника, заявила, что не получала от него такого предложения.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы. Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.

Теги: семья, Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Сергей Мельник
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