Ризатдинова озвучила в сети заветное желание

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая воспитывает трехлетнего сына от беглого бизнесмена Александра Онищенко, призналась, что мечтает создать семью.

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова 31 декабря разместила в сети совместное фото с сыном Романом.

На снимке они позируют в лыжных костюмах, стоя на вершине невысокого спуска.

"В 2021-м я хочу построить семью", – подписала публикацию Ризатдинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

В ноябре 2020 года во время совместного выступления с Мельником на паркете шоу "Танцы со звездами" пара публично заявила, что состоит в отношениях. В декабре спортсменка, отвечая на вопрос, выйдет ли замуж за Мельника, заявила, что не получала от него такого предложения.

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы. Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.