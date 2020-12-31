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31 декабря, 2020
 
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Ризатдинова озвучила в сети заветное желание

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая воспитывает трехлетнего сына от беглого бизнесмена Александра Онищенко, призналась, что мечтает создать семью.

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Ризатдинова родила сына в 2017 году
Ризатдинова родила сына в 2017 году
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова 31 декабря разместила в сети совместное фото с сыном Романом.

На снимке они позируют в лыжных костюмах, стоя на вершине невысокого спуска.

"В 2021-м я хочу построить семью", – подписала публикацию Ризатдинова.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

В ноябре 2020 года во время совместного выступления с Мельником на паркете шоу "Танцы со звездами" пара публично заявила, что состоит в отношениях. В декабре спортсменка, отвечая на вопрос, выйдет ли замуж за Мельника, заявила, что не получала от него такого предложения.

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб "Черноморец". После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы. Мельник был героем пятого сезона "Холостяка" на СТБ (20142015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.

Теги: дети, семья, Анна Ризатдинова
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