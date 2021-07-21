"Анна, ну как же это красиво". Ризатдинова показала шпагат, стоя на мостике

Артистка позирует в кадре, встав на мостик и вытянув правую ногу вверх.

"Открыла для себя новые виды активности и однозначно определилась, что мне подходит больше всего. Йога – на 100% мой вид практики. После ежедневных практик стала замечать, что менее раздражительная, потому что за час тренировки не думаю ни о чем, а концентрируюсь на себе", – поделилась опытом спортсменка.

Ризатдинова отметила, что ей пока еще не удалось освоить медитации.

"Я не умею это делать качественно, но меня восхищает обязательный момент "благодарности", – резюмировала она.

"Анна, ну как же это красиво", – оценили фото спортсменки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)