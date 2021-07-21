"Анна, ну как же это красиво". Ризатдинова показала шпагат, стоя на мостике

Артистка позирует в кадре, встав на мостик и вытянув правую ногу вверх.
"Открыла для себя новые виды активности и однозначно определилась, что мне подходит больше всего. Йога – на 100% мой вид практики. После ежедневных практик стала замечать, что менее раздражительная, потому что за час тренировки не думаю ни о чем, а концентрируюсь на себе", – поделилась опытом спортсменка.
Ризатдинова отметила, что ей пока еще не удалось освоить медитации.
"Я не умею это делать качественно, но меня восхищает обязательный момент "благодарности", – резюмировала она.
"Анна, ну как же это красиво", – оценили фото спортсменки подписчики.
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Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге "Мой роман со спортом".
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
Сейчас спортсменка вместе с сыном и своими родителями отдыхает в Турции.