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Российский миллиардер Тиньков сообщил, что отказался от гражданства РФ

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Попавший под санкции в Великобритании Тиньков заявил, что "хочет развидеть", как россияне грабят и убивают мирное население Украины
Попавший под санкции в Великобритании Тиньков заявил, что "хочет развидеть", как россияне грабят и убивают мирное население Украины
Фото: ЕРА

Российский банкир-миллиардер, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков 31 октября сообщил в Instagram, что отказался от гражданства России.

"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей [в Украине]. Я хочу это все "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить в последние три года", – написал он и опубликовал справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

Тиньков ожидает, что "все больше бизнесменов" последуют его примеру и "перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство". 

"Донбасса бы не было, если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы.. так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я – Герой России", – добавил он, обращаясь к "псевдопатриотам". 

Как пишет Forbes Russia, Тиньков – уже пятый бизнесмен из числа бывших и действующих участников списка Forbes, отказавшийся от российского гражданства в этом году. "Радио Свобода" сообщает, что Тиньков давно живет за пределами РФ. С 1996 года у него было, кроме российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, сейчас бизнесмен является гражданином Кипра.

Контекст:

Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. 27 февраля это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова. Кроме того, согласно данным системы мониторинга украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, санкции против Тинькова ввели Австралия и Украина.

Теги: Россия, Кипр, гражданство, миллиардер, Олег Тиньков, бизнесмен
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