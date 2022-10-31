Российский миллиардер Тиньков сообщил, что отказался от гражданства РФ

"Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей [в Украине]. Я хочу это все "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить в последние три года", – написал он и опубликовал справку о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

Тиньков ожидает, что "все больше бизнесменов" последуют его примеру и "перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство".

"Донбасса бы не было, если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы.. так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я – Герой России", – добавил он, обращаясь к "псевдопатриотам".

Как пишет Forbes Russia, Тиньков – уже пятый бизнесмен из числа бывших и действующих участников списка Forbes, отказавшийся от российского гражданства в этом году. "Радио Свобода" сообщает, что Тиньков давно живет за пределами РФ. С 1996 года у него было, кроме российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, сейчас бизнесмен является гражданином Кипра.

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