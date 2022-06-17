Российский банк "Тинькофф" ввел комиссию $200 за переводы в валюте. Переводы меньше $200 банк будет забирать себе

"Тинькофф" заявил, что "вынужден подстраиваться под текущие реалии в мире" Фото: depositphotos.com

Банк, в частности, сообщил об "улучшении условий обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках". "Обслуживание таких счетов при балансе до 10 тыс. у.е. в валюте счета остается бесплатным. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц", – отметили в банке.

Кроме того, "Тинькофф" заявил об изменении условий осуществления SWIFT-переводов в валюте.

"С 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тыс. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", – сказано в сообщении.

С 23 июня мы улучшили условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Обслуживание таких счетов при балансе до 10 000 у. е. в валюте счета остается бесплатным. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц. — Тинькофф (@tinkoff_bank) June 16, 2022

Также с 16 июня банк вводит комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

"Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода", – говорится в твите. Эта мера вводится только для клиентов-физлиц.

В комментариях клиенты банка уточнили, действительно ли "Тинькофф" собирается забирать в качестве комиссии все переводы меньше 200 у.е. Администратор страницы ответил утвердительно.

Скриншот: Тинькофф / Twitter

В ответ на возмущение пользователей администратор страницы заявил, что банк "вынужден подстраиваться под текущие реалии и ситуацию в мире". О причинах этих "реалий" в твите ничего не говорится.

Скриншот: Тинькофф / Twitter

Нас вынудили. Сейчас я вам покажу на карте тинькоф блэк, откуда на нас готовили санкции. — Adskiy Sotona (@fat_belfegor) June 16, 2022