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Российский банк "Тинькофф" ввел комиссию $200 за переводы в валюте. Переводы меньше $200 банк будет забирать себе

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"Тинькофф" заявил, что "вынужден подстраиваться под текущие реалии в мире"
"Тинькофф" заявил, что "вынужден подстраиваться под текущие реалии в мире"
Фото: depositphotos.com

Российский банк "Тинькофф" объявил, что с 16 июня вводит комиссию за SWIFT-переводы в валюте. Размер комиссии составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц. Информация об изменениях опубликована 16 июня на странице банка в Twitter.

Банк, в частности, сообщил об "улучшении условий обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках". "Обслуживание таких счетов при балансе до 10 тыс. у.е. в валюте счета остается бесплатным. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц", – отметили в банке.

Кроме того, "Тинькофф" заявил об изменении условий осуществления SWIFT-переводов в валюте. 

"С 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тыс. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", – сказано в сообщении.

Также с 16 июня банк вводит комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. 

"Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода", – говорится в твите. Эта мера вводится только для клиентов-физлиц.

В комментариях клиенты банка уточнили, действительно ли "Тинькофф" собирается забирать в качестве комиссии все переводы меньше 200 у.е. Администратор страницы ответил утвердительно.

Скриншот: Тинькофф / Twitter
Скриншот: Тинькофф / Twitter

В ответ на возмущение пользователей администратор страницы заявил, что банк "вынужден подстраиваться под текущие реалии и ситуацию в мире". О причинах этих "реалий" в твите ничего не говорится.

Скриншот: Тинькофф / Twitter
Скриншот: Тинькофф / Twitter

Контекст:

Банк "Тинькофф" был основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. На сайте финучреждения говорится, что это "третий крупнейший банк РФ по количеству активных клиентов". Входит в число "системно значимых" российских банков.

В конце марта 2022 года Тиньков попал под санкции Великобританиииз-за вторжения России в Украину.

19 апреля Тиньков в Instagram написал, что большинство россиян не поддерживают войну РФ в Украине, и призвал Запад быть более гуманным (в частности, он считает, что западные страны должны дать президенту РФ Владимиру Путину возможность "сохранить лицо). Он также заявил, что не видит ни одного выгодополучателя от войны, и отметил непрофессионализм российской армии. На следующий день после этого поста администрация президента Владимира Путина связалась с руководителями банка и пригрозила национализировать банк "Тинькофф", если компания не разорвет связи с ним, утверждал бизнесмен.

После этого Тиньков продал 35-процентную долю в банке миллиардеру, владельцу "Норникеля" Владимиру Потанину.

Отключение российских банков от SWIFT – одна из ограничительных мер, введенных западными странами в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину. На данный момент от системы отключены 10 российских финучреждений, включая крупнейший банк РФ – "Сбербанк". "Тинькофф" не входит в число банков, попавших под санкции.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, санкции, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Олег Тиньков
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