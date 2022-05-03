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"Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло". Российский миллиардер попрощался с РФ и вывел оттуда бизнес

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Тиньков: Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России
Тиньков: Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России
Фото: ЕРА

Российский банкир-миллиардер Олег Тиньков сообщил 3 мая в Instagram, что выводит из России свой бизнес, и заявил, что больше не вернется в РФ.

"Прощай, "Тинькофф Банк", прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с нуля! В пике мое состояние Forbes оценивал в $9,4 млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в коррупционной и архаичной России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса! Я никогда не давал взяток и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых", – написал бизнесмен.

По его словам, Россия "окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство".

"Нет России, была, да вся вышла", – добавил Тиньков.

Он также рассказал о поступающих ему угрозах, однако не уточнил, от кого именно.

"А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови – лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение говорит об окончательном расчеловечивании режима", – отметил миллиардер. 

Он подчеркнул, что не может "зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей".

"Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и ее нужно прожить как человек", – написал Тиньков.

Миллиардер сообщил, что выводит из РФ свои бренды, и выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией.

"Я забираю из страны бренды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, я не хочу их "марать" кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Сюда я больше не ездок", – написал он.

По данным "Укринформа", в последние годы Тиньков живет преимущественно в Лондоне, где проходит лечение от лейкемии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. 27 февраля это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова.

Теги: Россия, Украина, война, бизнес, олигархи, война России против Украины, миллиардер, Олег Тиньков, бизнесмен
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