Предполагаемая мать детей Шойгу проиграла суд об аннулировании вида на жительство в Литве

Суд признал законность не только лишения Каминскас вида на жительство, но и других введенных в отношении нее Департаментом миграции запретов. Как уточняет LRT, речь идет о запрете на въезд в Литву на пять лет, а в страны Шенгенской зоны – на три года.

Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос и о гражданстве супруга Каминскас – Адолфаса Каминскаса. Он в дополнение к литовскому гражданству получил российское, но, как пишет LRT, так и не предоставил властям Литвы никакого подтверждения права на два гражданства, что является нарушением.

LRT и издание The Insider называют Елену Каминскас матерью двух внебрачных детей Шойгу. По данным LRT, ее младшая дочь от Шойгу получила литовское гражданство – ребенка удочерил Адолфас Каминскас, за которого вышла замуж Шебунова.

The Insider писал, что у Шебуновой, когда-то работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС, были многолетние близкие отношения с Шойгу. Шебунова во время романа с Шойгу, по данным издания, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС России и минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов.