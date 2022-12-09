ГОРДОН
 
 
МИР

Предполагаемая мать детей Шойгу проиграла суд об аннулировании вида на жительство в Литве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ называли Елену Каминскас матерью двух внебрачных детей Шойгу
СМИ называли Елену Каминскас матерью двух внебрачных детей Шойгу
Фото: EPA

Окружной административный суд Вильнюса признал законным решение департамента миграции МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каминскас (Шебунову), которую называют матерью детей министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщило LRT со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал законность не только лишения Каминскас вида на жительство, но и других введенных в отношении нее Департаментом миграции запретов. Как уточняет LRT, речь идет о запрете на въезд в Литву на пять лет, а в страны Шенгенской зоны  на три года.

Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос и о гражданстве супруга Каминскас  Адолфаса Каминскаса. Он в дополнение к литовскому гражданству получил российское, но, как пишет LRT, так и не предоставил властям Литвы никакого подтверждения права на два гражданства, что является нарушением.

LRT и издание The Insider называют Елену Каминскас матерью двух внебрачных детей Шойгу. По данным LRT, ее младшая дочь от Шойгу получила литовское гражданство – ребенка удочерил Адолфас Каминскас, за которого вышла замуж Шебунова.

The Insider писал, что у Шебуновой, когда-то работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС, были многолетние близкие отношения с Шойгу. Шебунова во время романа с Шойгу, по данным издания, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС России и минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Литва, гражданство, Сергей Шойгу, Вильнюс, Минобороны, МВД Литвы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (130037)
2
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (120915)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56152)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (55745)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (52890)
6
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (43617)
7
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (40428)
8
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (39765)
 
 
 
 