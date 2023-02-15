Россия представляет ядерную угрозу для НАТО, в крупный конфликт могут быть вовлечены США – разведка Норвегии

"Россия остается самой большой ядерной угрозой для НАТО. Сохраняющаяся напряженность между Россией и Западом означает, что Россия будет по-прежнему представлять наибольшую ядерную угрозу для НАТО, а значит, и для Норвегии. Не исключено, что локальная война перерастет в более крупный конфликт, в котором в военном отношении будут непосредственно участвовать Россия, США, НАТО и Норвегия", – говорится в отчете.
При этом разведка Норвегии считает, что ядерный арсенал РФ в ближайшие годы не претерпит существенных изменений и будет "поддерживаться, модернизироваться и развиваться".
Также в отчете Россия названа "все более непредсказуемым соседом" для Норвегии.
"Нестабильность России также означает, что российские процессы принятия решений, касающиеся Норвегии и близлежащих норвежских территорий, становятся менее предсказуемыми. В Москве Норвегия рассматривается в большей степени как часть западного и агрессивного сообщества и в меньшей степени как соседняя страна, с которой у России пересекаются интересы", – сказано в документе.
Глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес заявил Barents Observer, что из-за войны с Украиной важным частям военного потенциала России угрозы нет. По его словам, остались "более-менее нетронутыми" находящиеся на Кольском полуострове РФ (имеет общую границу с Норвегий и Финляндией) стратегические силы: ядерное оружие, подводные лодки, корабли ВМФ, ПВО дальнего действия и средства радиоэлектронной борьбы.
Стенсонес считает, что фактор ядерного оружия "сыграет более заметную роль" в региональной обороне России по сравнению с обычными вооружениями, а это значит, что в этом регионе, в том числе рядом с Норвегией, "порог ядерной эскалации снизится".
Полицейская служба безопасности Норвегии (RST) в своем годовом отчете отмечает, что после резкого сокращения российского экспорта нефти и газа в Европу Норвегия как крупный поставщик этих ресурсов может оказаться под "давлением" России, сообщило издание Hamar Arbeiderblad.
Тем не менее диверсию на территории Норвегии спецслужба называет маловероятной в 2023 году, но вопрос актуализируется в случае обострения конфликта между РФ и Западом, считают в RST. Вероятными называют как физические акты, так и "в цифровом виде", и таким образом, что будет сложно определить, кто за этим стоит.
После полномасштабного вторджения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.