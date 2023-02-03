Избранный президент Чехии: Единственное ограничение в помощи Украине – ядерное оружие

"Я считаю, что мы не должны ограничивать поставки оборудования... Единственным исключением является ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", – сказал Павел.

Таким образом, он показал, что поддерживает поставки Украине истребителей, отметил Bloomberg.

Избранный президент Чехии добавил, что при содействии НАТО и других союзников Украина "в состоянии вытеснить российские войска со своей территории и восстановить суверенитет".

"Украина может победить Россию на украинской земле", – заявил он.

Также Павел сказал, что правительство президента России Владимира Путина – не единственное, "кто обладает ядерным оружием".