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Избранный президент Чехии: Единственное ограничение в помощи Украине – ядерное оружие

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Павел: Украина может победить Россию на украинской земле
Павел: Украина может победить Россию на украинской земле
Фото: EPA

Новый президент Чехии заявил, что единственным ограничением в помощи Украине может быть только поставка ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television 3 февраля.

"Я считаю, что мы не должны ограничивать поставки оборудования... Единственным исключением является ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", – сказал Павел.

Таким образом, он показал, что поддерживает поставки Украине истребителей, отметил Bloomberg.

Избранный президент Чехии добавил, что при содействии НАТО и других союзников Украина "в состоянии вытеснить российские войска со своей территории и восстановить суверенитет".

"Украина может победить Россию на украинской земле", – заявил он.

Также Павел сказал, что правительство президента России Владимира Путина – не единственное, "кто обладает ядерным оружием".

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа 2022 года она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

В интервью BBC Павел заявил, что европейские страны не должны прекращать свою помощь Украине. Кроме того, он сказал, что не согласен с мнением некоторых политиков, которые считают, что передача оружия Украине является "эскалацией". Также он считает, что Украина должна вступить в НАТО сразу после окончания войны против России.

Теги: Россия, Украина, НАТО, ядерное оружие, Милош Земан, политика, Петр Павел, войска
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