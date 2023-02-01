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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Избранный президент Чехии: Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют войну. А если они проиграют – мы все проиграем

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Павел: Наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину
Павел: Наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину
Фото: ЕРА

Европейские страны не должны прекращать свою помощь Украине. Об этом в опубликованном 1 февраля интервью BBC заявил избранный президент Чехии Петр Павел.

Он подчеркнул, что не согласен с мнением некоторых политиков, которые считают, что передача оружия Украине является "эскалацией".

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если они проиграют – мы все проиграем", – отметил Павел.

По его словам, европейские лидеры обязаны разъяснять своему населению необходимость оказания помощи Украине.

"Наши города не разрушаются российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", – резюмировал Павел, добавив, что не видит со стороны РФ реального желания провести переговоры о прекращении боевых действий.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа 2022 года она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

По данным минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд). Кроме того, чешские компании ремонтируют украинскую военную технику.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял в июне, что послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза.

9 января 2023 года Фиала сообщил, что правительство Чехии готовится передать Украине партию танков.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Чехия, оружие, вооружение, помощь, Европа, Петр Павел, война России против Украины
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