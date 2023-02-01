Избранный президент Чехии: Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют войну. А если они проиграют – мы все проиграем

Павел: Наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что не согласен с мнением некоторых политиков, которые считают, что передача оружия Украине является "эскалацией".

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если они проиграют – мы все проиграем", – отметил Павел.

По его словам, европейские лидеры обязаны разъяснять своему населению необходимость оказания помощи Украине.

"Наши города не разрушаются российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", – резюмировал Павел, добавив, что не видит со стороны РФ реального желания провести переговоры о прекращении боевых действий.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.