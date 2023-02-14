В Японии всерьез задумываются об угрозе применения ядерного оружия со стороны России – МИД

По словам замминистра, Япония разделяет "серьезную обеспокоенность" по поводу российских ракетных и беспилотных атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения и к серьезному ущербу гражданской инфраструктуры.
"В частности, в Японии всерьез задумываются об угрозе ядерного оружия со стороны России. Мы сошлись во мнении, что такая угроза со стороны России абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие. Мы также согласились с тем, что важно продолжать решительно поддерживать Украину и вводить жесткие санкции против России", – заявил он.
Чиновник добавил, что "ситуация в Украине" станет одним из важнейших вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который Япония примет в мае.
21 сентября 2022 года президент РФВ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.