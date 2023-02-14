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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Японии всерьез задумываются об угрозе применения ядерного оружия со стороны России – МИД

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В России неоднократно угрожали применить ядерное оружие
В России неоднократно угрожали применить ядерное оружие
Фото: EPA

В Японии обеспокоены вероятной угрозой применения Россией ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори 13 февраля на совместной пресс-конференции с замгоссекретаря США Венди Шерман и заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чо Хэн Доном, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

По словам замминистра, Япония разделяет "серьезную обеспокоенность" по поводу российских ракетных и беспилотных атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения и к серьезному ущербу гражданской инфраструктуры.

"В частности, в Японии всерьез задумываются об угрозе ядерного оружия со стороны России. Мы сошлись во мнении, что такая угроза со стороны России абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие. Мы также согласились с тем, что важно продолжать решительно поддерживать Украину и вводить жесткие санкции против России", – заявил он.

Чиновник добавил, что "ситуация в Украине" станет одним из важнейших вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который Япония примет в мае.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФВ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Япония, ядерное оружие, война России против Украины
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