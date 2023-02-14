В Японии всерьез задумываются об угрозе применения ядерного оружия со стороны России – МИД

По словам замминистра, Япония разделяет "серьезную обеспокоенность" по поводу российских ракетных и беспилотных атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения и к серьезному ущербу гражданской инфраструктуры.

"В частности, в Японии всерьез задумываются об угрозе ядерного оружия со стороны России. Мы сошлись во мнении, что такая угроза со стороны России абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие. Мы также согласились с тем, что важно продолжать решительно поддерживать Украину и вводить жесткие санкции против России", – заявил он.

Чиновник добавил, что "ситуация в Украине" станет одним из важнейших вопросов на саммите G7 в Хиросиме, который Япония примет в мае.