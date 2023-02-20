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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США рекомендуют Украине не медлить с контрнаступлением – СМИ

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Белый дом призвал команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, когда оружие из США и Европы идет постоянно Politico
Белый дом призвал команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, когда оружие из США и Европы идет постоянно – Politico
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джо Байдена призывает украинское командование начать контрнаступление на оккупированных Россией территориях. Об этом 19 февраля пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, официальные лица США говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости закрепить достижения Вооруженных сил Украины и нанести российским оккупантам контрудар.

о словам нескольких официальных источников, Белый дом призвал команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы идут постоянно и беспрепятственно", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в Вашингтоне поддержка Украины остается двухпартийной, и даже некоторые из самых яростных критиков Байдена приветствуют проделанную им работу.

"Он хорошо увязал наши национальные интересы с борьбой [против РФ]... Для мира будет хорошо, если Россия не добьется успеха", – сказала в интервью сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Анонсируя визит Байдена в Польшу, который начнется 21 февраля, Politico пишет, что американский лидер посвятит большую часть европейской поездки теме необходимости западной поддержки Украины в борьбе с РФ.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Теги: США, Украина, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, Республиканская партия, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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