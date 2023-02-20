США рекомендуют Украине не медлить с контрнаступлением – СМИ

Белый дом призвал команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, когда оружие из США и Европы идет постоянно – Politico Фото: ЕРА

По данным издания, официальные лица США говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости закрепить достижения Вооруженных сил Украины и нанести российским оккупантам контрудар.

"По словам нескольких официальных источников, Белый дом призвал команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы идут постоянно и беспрепятственно", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в Вашингтоне поддержка Украины остается двухпартийной, и даже некоторые из самых яростных критиков Байдена приветствуют проделанную им работу.

"Он хорошо увязал наши национальные интересы с борьбой [против РФ]... Для мира будет хорошо, если Россия не добьется успеха", – сказала в интервью сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Анонсируя визит Байдена в Польшу, который начнется 21 февраля, Politico пишет, что американский лидер посвятит большую часть европейской поездки теме необходимости западной поддержки Украины в борьбе с РФ.