"С нескольких направлений". Зеленский заявил, что прогнозируемое наступление России началось

Об этом в интервью BBC, опубликованном 16 февраля, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что "российские атаки уже происходят с нескольких направлений".

По мнению Зеленского, ВСУ могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность начать контрнаступление.

В то же время президент призвал западных партнеров увеличить военную помощь Украине.

По словам Зеленского, "современное оружие ускоряет мир".

Оружие – "единственный язык, который понимает Россия", резюмировал глава Украинского государства.