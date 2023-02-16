"С нескольких направлений". Зеленский заявил, что прогнозируемое наступление России началось

Об этом в интервью BBC, опубликованном 16 февраля, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что "российские атаки уже происходят с нескольких направлений".
По мнению Зеленского, ВСУ могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность начать контрнаступление.
В то же время президент призвал западных партнеров увеличить военную помощь Украине.
По словам Зеленского, "современное оружие ускоряет мир".
Оружие – "единственный язык, который понимает Россия", резюмировал глава Украинского государства.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у России не получится реализовать эти планы. Он отметил, что активность, которую сейчас можно наблюдать на Донбассе, – это попытка реализации именно таких планов, но украинские силы обороны к этому готовы.
Российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций, сообщил Институт изучения войны (ISW) в оперативном анализе за 11 февраля.
Министр обороны Украины Алексей Резников 15 февраля заявил, что у Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов для того, чтобы отбить наступление российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля, российские оккупанты основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.