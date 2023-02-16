Генштаб ВСУ: Оккупанты атакуют на востоке Украины, с территории России из вертолета обстреляли Харьковскую область

Об этом 16 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены".
Отмечается, что в течение суток 16 февраля оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях, в результате чего пострадали мирные люди.
"Кроме того, противник нанес с территории Российской Федерации удар из вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.