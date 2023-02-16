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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты атакуют на востоке Украины, с территории России из вертолета обстреляли Харьковскую область

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Оккупанты нанесли с территории РФ удар из вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли с территории РФ удар из вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в войне против Украины наступают на пяти направлениях.

Об этом 16 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены".

Отмечается, что в течение суток 16 февраля оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях, в результате чего пострадали мирные люди.

"Кроме того, противник нанес с территории Российской Федерации удар из вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dgdA66c7Z7vB868pWNHVqtqdNVi3WdL8xHgbvZBi2Gr7ouRHYLdxzhwQw7Zv3BQbl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Генштаб ВСУ, вооружение, Харьковская область, вертолет, оборона, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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