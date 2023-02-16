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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ за сутки поразили 17 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два пункта управления врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два пункта управления врага
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе, украинские военные отразили атаки противника в районах более 15 населенных пунктов. Об этом в Facebook 16 февраля сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и пять ударов по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен вертолет Ка-52 противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два российских склада боеприпасов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HhuR6ZEDiHmSnH1hH2VtAZSs7eUDNzM5MENM8Zvz2seKtico1r4GKbC51zugu8Dkl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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