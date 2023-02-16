Оккупанты продолжают наступать на Донбассе, ВСУ за сутки поразили 17 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два пункта управления врага Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и пять ударов по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен вертолет Ка-52 противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два российских склада боеприпасов.