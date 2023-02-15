Оккупанты ведут наступление на пяти направлениях на востоке Украины, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
"Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и вооруженных сил России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке российских войск", – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.