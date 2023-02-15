Оккупанты ведут наступление на пяти направлениях на востоке Украины, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и вооруженных сил России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке российских войск", – добавили в Генштабе.