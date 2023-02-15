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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступление на пяти направлениях на востоке Украины, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

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Оккупанты не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупанты сосредоточили усилия на наступлении на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 15 февраля.

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и вооруженных сил России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке российских войск", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bAidns11aDWkaBL749UNAX5yRPRovPHkayvb8kynG1piESfRq38S49neYds3JJCkl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, наступление, война России против Украины
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