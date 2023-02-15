Оккупанты нанесли по Украине 17 авиаударов и совершили 28 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Также окупанты совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсонской области и Покровска Донецкой области.
"Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы. С начала осени 2022 года РФ нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.