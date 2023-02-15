Оккупанты нанесли по Украине 17 авиаударов и совершили 28 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Также окупанты совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсонской области и Покровска Донецкой области.

"Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.