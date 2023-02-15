Резников о ПВО Украины: Весной мы уже сможем стабильно понимать, как бороться с дронами, крылатыми и баллистическими ракетами врага

"Радары, которые мы должны получить, поступят не сегодня, не завтра, а весной. По большому счету, весна, включая май, – это тот период, когда мы уже более или менее сможем стабильно понимать, как мы боремся и с иранскими дронами, и с крылатыми или баллистическими ракетами врага. Но ведь вы видите, что наши Воздушные силы уже достаточно эффективно работают", – подчеркнул министр.

При этом он не смог сказать, сколько времени понадобится, чтобы построить интегрированную систему противовоздушной обороны.

"Такого точного ответа я, наверное, вам не дам. Потому что она [система ПВО] постоянно растет, и об этом знают наши партнеры. Их выступления были рефреном на мое выступление, что это приоритет номер один. Мы сегодня [на встрече в формате "Рамштайн"] продолжали об этом говорить, и некоторые страны объявят о решении усилить нашу противовоздушную и противоракетную оборону. Хочу отдать им должное, что они сами это публично озвучили. Уже прозвучали приятные новости для Украины. Эта поддержка и эта сеть будут увеличиваться. Это позволит закрывать небо над многими городами. Но постепенно", – отметил Резников.