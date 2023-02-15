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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о ПВО Украины: Весной мы уже сможем стабильно понимать, как бороться с дронами, крылатыми и баллистическими ракетами врага

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Резников: Наши Воздушные силы уже достаточно эффективно работают
Резников: Наши Воздушные силы уже достаточно эффективно работают
Фото: ЕРА

Система противовоздушной обороны Украины должна существенно усилиться грядущей весной. Об этом в опубликованном 15 февраля интервью "Укринформу" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Радары, которые мы должны получить, поступят не сегодня, не завтра, а весной. По большому счету, весна, включая май, – это тот период, когда мы уже более или менее сможем стабильно понимать, как мы боремся и с иранскими дронами, и с крылатыми или баллистическими ракетами врага. Но ведь вы видите, что наши Воздушные силы уже достаточно эффективно работают", – подчеркнул министр.

При этом он не смог сказать, сколько времени понадобится, чтобы построить интегрированную систему противовоздушной обороны.

"Такого точного ответа я, наверное, вам не дам. Потому что она [система ПВО] постоянно растет, и об этом знают наши партнеры. Их выступления были рефреном на мое выступление, что это приоритет номер один. Мы сегодня [на встрече в формате "Рамштайн"] продолжали об этом говорить, и некоторые страны объявят о решении усилить нашу противовоздушную и противоракетную оборону. Хочу отдать им должное, что они сами это публично озвучили. Уже прозвучали приятные новости для Украины. Эта поддержка и эта сеть будут увеличиваться. Это позволит закрывать небо над многими городами. Но постепенно", – отметил Резников.

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля, открывая заседание девятого "Рамштайна" в Брюсселе, заявил, что над поставками систем ПВО в Украину работают пять стран.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, ПВО, оборона, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты
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