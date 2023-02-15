Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Харьковской области. Ракета повредила многоэтажку, горели частные дома – ОВА

В результате российских обстрелов люди не пострадали – Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, сильнее всего от огня оккупантов пострадало купянское направление. Россияне били из танков, минометов и артиллерии по Крахмальному, Берестовому, Табаевке, Купянску, Двуречной, Ветеринарному, Гранову, Стрелечьей, Глубокому, Волчанску и Чугуновке.

В Купянске в результате ракетной атаки оккупантов повреждена жилая многоэтажка. В 7.00 15 февраля город также был обстрелян.

"Повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

На деоккупированных территориях области пиротехники в течение суток обезвредили около 10 боеприпасов, добавил глава ОВА.