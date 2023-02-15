Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Харьковской области. Ракета повредила многоэтажку, горели частные дома – ОВА

По его словам, сильнее всего от огня оккупантов пострадало купянское направление. Россияне били из танков, минометов и артиллерии по Крахмальному, Берестовому, Табаевке, Купянску, Двуречной, Ветеринарному, Гранову, Стрелечьей, Глубокому, Волчанску и Чугуновке.
В Купянске в результате ракетной атаки оккупантов повреждена жилая многоэтажка. В 7.00 15 февраля город также был обстрелян.
"Повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.
На деоккупированных территориях области пиротехники в течение суток обезвредили около 10 боеприпасов, добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.