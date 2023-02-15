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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Харьковской области. Ракета повредила многоэтажку, горели частные дома – ОВА

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В результате российских обстрелов люди не пострадали Синегубов
В результате российских обстрелов люди не пострадали – Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки армия России обстреляла не меньше 20 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 15 февраля в Telegram.

По его словам, сильнее всего от огня оккупантов пострадало купянское направление. Россияне били из танков, минометов и артиллерии по Крахмальному, Берестовому, Табаевке, Купянску, Двуречной, Ветеринарному, Гранову, Стрелечьей, Глубокому, Волчанску и Чугуновке.

В Купянске в результате ракетной атаки оккупантов повреждена жилая многоэтажка. В 7.00 15 февраля город также был обстрелян.

"Повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

На деоккупированных территориях области пиротехники в течение суток обезвредили около 10 боеприпасов, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА. 

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: пожар, Харьковская область, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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