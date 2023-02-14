Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, больше всего пострадал Волчанск – ОВА

"Больше всего от обстрелов страдает город Волчанск Чугуевского района. Там за сутки повреждено по меньшей мере шесть жилых домов, витрины торговых павильонов и магазинов, здания объекта гражданской промышленности, админздание "Укртелекома", – написал Синегубов.

По его словам, в Купянске, Двуречной и близлежащих селах повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки. Ночью оккупанты били по селу Моначиновка Купянского района. Повреждено здание сельского клуба.

По информации главы ОВА, от обстрелов 13 февраля никто не пострадал, но возле села Новая Гусаровка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" 46-летний работник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован в тяжелом состоянии.