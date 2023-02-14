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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, больше всего пострадал Волчанск – ОВА

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Россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную
Россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

За минувшие сутки россияне обстреляли не менее 17 приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 14 февраля глава ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего от обстрелов страдает город Волчанск Чугуевского района. Там за сутки повреждено по меньшей мере шесть жилых домов, витрины торговых павильонов и магазинов, здания объекта гражданской промышленности, админздание "Укртелекома", – написал Синегубов.

По его словам, в Купянске, Двуречной и близлежащих селах повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки. Ночью оккупанты били по селу Моначиновка Купянского района. Повреждено здание сельского клуба.

По информации главы ОВА, от обстрелов 13 февраля никто не пострадал, но возле села Новая Гусаровка подорвался на противопехотной мине "Лепесток" 46-летний работник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА. 

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов
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