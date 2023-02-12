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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове в результате ночных ракетных ударов один раненый, повреждено депо "Новой почты", был крупный пожар на предприятии

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Спасатели тушили масштабный пожар около пяти часов
Спасатели тушили масштабный пожар около пяти часов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Ракетные удары, нанесенные оккупантами по Харькову11 февраля около 23.15, спровоцировали крупный пожар. Об этом сообщил утром 12 февраля глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты". В результате удара ранения получил 35-летний гражданский. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

По его словам, в минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись также не менее 15 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов области.

В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Пострадавших нет.

Харьков российские оккупанты обстреляли ракетами зенитного комплекса С-300, попали в один из инфраструктурных объектов в Слободском районе города.

В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что в результате ракетного удара на складе частного предприятия возник пожар площадью 800 м². Спасателям понадобилось около пяти часов, чтобы потушить его. 


Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, раненые, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Олег Синегубов
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