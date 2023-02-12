В Харькове в результате ночных ракетных ударов один раненый, повреждено депо "Новой почты", был крупный пожар на предприятии

"Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты". В результате удара ранения получил 35-летний гражданский. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.
По его словам, в минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись также не менее 15 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов области.
В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Пострадавших нет.
Харьков российские оккупанты обстреляли ракетами зенитного комплекса С-300, попали в один из инфраструктурных объектов в Слободском районе города.
В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что в результате ракетного удара на складе частного предприятия возник пожар площадью 800 м². Спасателям понадобилось около пяти часов, чтобы потушить его.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе более 4,5 тыс. домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению.