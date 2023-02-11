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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области российские ракеты разрушили ряд многоквартирных и частных домов. Повреждены здания "Ощадбанка", аптеки и детского сада – ОВА

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В Купянске обстреляны 7 частных домов Синегубов
В Купянске обстреляны 7 частных домов – Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки армия России обстреляла Харьков и четыре района области – Богодуховский, Чугуевский, Купянский и Харьковский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 11 февраля сообщил в Telegram.

По его словам, под огнем были по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов.

В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района пострадали многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.

"В  Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В селе Одноробовка Богодуховского района – два двухэтажных многоквартирных дома и объекты инфраструктуры", – написал глава ОВА.

По последним данным, массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области, который оккупанты нанесли 10 февраля, нанес большой ущерб объектам энергогенерирующей критической инфраструктуры в регионе.

"Ночью было восстановлено электроснабжение и подключено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ночью 10 февраля ракетным ударам подверглись Харьков и Запорожье, в Днепропетровской области были сбиты дроны-камикадзе и поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате ракетного удара.

Около 8.30 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во время массированной атаки 10 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ также атаковала Украину семью дронами Shahed (пять из них сбили) и использовала до 35 зенитных ракет из систем С-300.

Согласно данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, есть попадания в энергообъекты в шести областях Украины, во многих регионах введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Теги: энергетика, Харьковская область, раненые, Чугуев, армия РФ, отключение света, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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