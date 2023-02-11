В Харьковской области российские ракеты разрушили ряд многоквартирных и частных домов. Повреждены здания "Ощадбанка", аптеки и детского сада – ОВА

По его словам, под огнем были по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов.

В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района пострадали многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.

"В Купянске обстрелами повреждены 7 частных домов. В селе Одноробовка Богодуховского района – два двухэтажных многоквартирных дома и объекты инфраструктуры", – написал глава ОВА.

По последним данным, массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области, который оккупанты нанесли 10 февраля, нанес большой ущерб объектам энергогенерирующей критической инфраструктуры в регионе.

"Ночью было восстановлено электроснабжение и подключено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", – говорится в сообщении.