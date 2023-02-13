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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области после обстрелов горели частные дома, ранен местный житель – ОВА

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В Купянске возникли пожары в частных усадьбах
В Купянске возникли пожары в частных усадьбах
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

За последние сутки российская армия обстреляла из разного вида оружия 10 населенных пунктов в двух районах Харьковской области – Купянском и Чугуевском. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 13 февраля в Telegram.

По его словам, больше всего пострадали приграничные населенные пункты – Купянск, Волчанск и поселок Двуречная. Там повреждены в основном частные жилые дома. В Волчанске в результате прилета ранен 47-летний местный житель.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал", – написал Синегубов.

Он добавил, что на деоккупированных территориях области пиротехники за сутки обезвредили 39 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА. 

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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