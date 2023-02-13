В Харьковской области после обстрелов горели частные дома, ранен местный житель – ОВА

По его словам, больше всего пострадали приграничные населенные пункты – Купянск, Волчанск и поселок Двуречная. Там повреждены в основном частные жилые дома. В Волчанске в результате прилета ранен 47-летний местный житель.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал", – написал Синегубов.

Он добавил, что на деоккупированных территориях области пиротехники за сутки обезвредили 39 взрывоопасных предметов.