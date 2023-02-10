За сутки Россия обстреляла Харьков и пять районов области. Есть разрушения жилья и инфраструктуры, но люди не пострадали – ОВА

По его словам, оккупанты использовали минометы и артиллерию. Под огнем находилось около 10 населенных пунктов. В Купянске и Двуречной из-за обстрелов разрушены несколько жилых частных домов.
"После 23.00 оккупанты обстреляли ракетами С-300 поселок Боровая Изюмского района. Есть попадание в проезжую часть и частный дом. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.
Он сообщил, что продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 66 взрывоопасных предметов.
Он также напомнил, что около четырех утра россияне нанесли несколько ракетных ударов по городу Харькову и области. По предварительным данным, возникли пожары на инфраструктурных объектах.
Обошлось без пострадавших, но некоторые районы города остаются без электроэнергии.
Контекст:
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля под оккупацией находились 34 населенных пункта области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.
По словам городского головы Игоря Терехова, около 150 тыс. харьковчан остались без дома, в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов. В результате обстрелов городу нанесен ущерб ориентировочно на $9 млрд, сообщил он 8 февраля.