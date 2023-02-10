За сутки Россия обстреляла Харьков и пять районов области. Есть разрушения жилья и инфраструктуры, но люди не пострадали – ОВА

По его словам, оккупанты использовали минометы и артиллерию. Под огнем находилось около 10 населенных пунктов. В Купянске и Двуречной из-за обстрелов разрушены несколько жилых частных домов.

"После 23.00 оккупанты обстреляли ракетами С-300 поселок Боровая Изюмского района. Есть попадание в проезжую часть и частный дом. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.





Он сообщил, что продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 66 взрывоопасных предметов.



